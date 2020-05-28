В 2020 году православные Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа отмечают 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.

На Вознесение священнослужители в православных храмах во время службы меняют облачения красного цвета на белые, в которых служат следующие десять дней - до праздника Троицы, 7 июня.

В этот день по традиции паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь.

Что нельзя и что можно делать на Вознесение

В этот праздничный день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.

Верующие стараются посетить службу в храмах. Из-за карантина многим советуют не нарушать режим изоляции, а посмотреть церковную службу онлайн и молиться дома.

Вечером можно собраться с близкими за праздничным столом.

Можно прочитать праздничный гимн:"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".

Традиции и обряды на Вознесение

Этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. И с ним связано немало поверий.

Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит сам Господь. Поэтому на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Этим вы оскорбляете Бога.

Также хозяйки готовили особые блинчики и печенья-"лесенки" - "Христу на дорожку", которыми угощали малоимущих.

Считается, что на Вознесение особенно громко поют соловьи. Тому, кто поймает соловья, в этот год очень повезет.

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