Вознесение Господне 2020: традиции и запреты [ Редактировать ]
В 2020 году православные Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа отмечают 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.
На Вознесение священнослужители в православных храмах во время службы меняют облачения красного цвета на белые, в которых служат следующие десять дней - до праздника Троицы, 7 июня.
В этот день по традиции паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь.
Что нельзя и что можно делать на Вознесение
- В этот праздничный день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.
- Верующие стараются посетить службу в храмах. Из-за карантина многим советуют не нарушать режим изоляции, а посмотреть церковную службу онлайн и молиться дома.
- Вечером можно собраться с близкими за праздничным столом.
- Можно прочитать праздничный гимн:"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".
Традиции и обряды на Вознесение
Этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. И с ним связано немало поверий.
Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит сам Господь. Поэтому на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Этим вы оскорбляете Бога.
Также хозяйки готовили особые блинчики и печенья-"лесенки" - "Христу на дорожку", которыми угощали малоимущих.
Считается, что на Вознесение особенно громко поют соловьи. Тому, кто поймает соловья, в этот год очень повезет.
Смотрите также календарь православных праздников на июнь 2020.
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