Американские астрономы зафиксировали чрезвычайно редкий тип космических явлений. Феномен стал самым быстрым космическим явлением из всех ранее обнаруженных. Результаты их наблюдений опубликованы в The Astrophysical Journal.

Аномалия относится к FBOT (Fast blue optical transient - голубой оптический переходный процесс). На сегодня ученым сегодня известно лишь три таких феномена, которые, по сути, представляют собой сверхмощный взрыв, видимый в оптических, рентгеновских и радиолучах.

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Объект, который породил супервзрыв, находится в 500 млн световых лет от Земли. По характеристикам он напоминает другой известный FBOT - AT2018COW, который обнаружили в июне 2018 года. AT2018COW, получивший название "Корова", находится на расстоянии 195,7 млн световых лет от Земли.

Однако новый FBOT, обозначенный как CSS161010, оказался даже более мощным, нежели "Корова". Он породил отток газа и частиц, скорость которого достигла 55% скорости света. Известно, что подобное способны выполнить гамма-всплески, но они запускают материал, чья масса достигает лишь одной миллионной массы Солнца.

По оценкам ученых, CSS161010 разогнала до более половины скорости света от 1 до 10%. Ранее основным механизмом FBOT считался коллапс массивной звезды с гамма-всплеском или слияние нейтронных звезд. Однако теперь ученые полагают, что редкий транзиент был рожден поглощением звезды черной дырой.

Ранее сообщалось, что ученые нашли возможное доказательство существования параллельной Вселенной.