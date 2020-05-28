В среду, 28 мая, в 23:32 по киевскому времени должен был состояться первый пилотируемый полет космического корабля SpaceX. Однако полет не состоялся. Видео неудачного старта корабля транслировал youtube-канал NASA.

Всего за 17 минут до старта SpaceX отменила запуск Crew Dragon 2 и перенесли из-за непогоды на 30 мая.

Если все будет хорошо, Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартует в этот день в 22:22 по киевскому времени. Запасной вариант - 31 мая в 22:00.

Эта миссия будет первой почти за 10 лет, когда астронавты будут отправлены на МКС посредством американского космического корабля с территории США. После закрытия проекта Space Shuttle доставкой людей в космос занимались российские "Союзы".

Напомним, Crew Dragon отправит на МКС двух астронавтов NASA - капитана корабля, в бывшем пилота, Дугласа Херли и полетного специалиста Роберта Бенкена.