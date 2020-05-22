Параллельная Вселенная существует: ученые нашли возможное доказательство [ Редактировать ]
Группа ученых NASA обнаружила в Антарктике энергетические частицы, которые, возможно, попали на Землю из параллельной Вселенной. Предполагается, что в этой гипотетической Вселенной законы физики работают наоборот, а время идет вспять.
Об этом сообщает New York Post.
"Открытие было сделано над Антарктидой - в источнике, куда постоянно поступают энергетические частицы из космоса. С помощью антенны ANITA исследователи обнаружили частицы под названием тау-нейтрино, но они отличались от ранее изученного вида частиц. Дело в том, что тау-нейтрино обычно попадают из космоса на Землю, однако найденные образцы, наоборот, "вылетали" из Земли", - говорится в сообщении.
По словам ученых, такое поведение частиц может быть обусловлено тем, что они движутся назад во времени.
"Самым простым объяснением этого явления можно назвать то, что в момент Большого взрыва, 13,8 миллиардов лет назад, сформировались две Вселенные - наша и еще одна, которая, с нашей точки зрения, "работает" наоборот, и в ней время может идти вспять", - заявил Питер Горхем, руководитель программы ANITA.
Горхем добавил, что если эта Вселенная существует и ее населяют люди, то они обгоняют нас в развитии.
Коллеги Горхема называют предположение ученого одной из возможных теорий. В самом обнаружении частиц нет никаких свидетельств о существовании параллельного мира, считает Пэт Скотт, эксперт в области астрочастиц. К нему присоединилась радиоастроном Клэнси Джеймс, которая напомнила, что астрофизики еще не обладают всеми данными о частицах нейтрино.
Ранее сообщалось, что телескоп зафиксировал "роды" Вселенной.
Также мы писали о том, что из космоса приходят необъяснимые радиосигналы.
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