Мужчине пришла посылка спустя 8 лет после заказа [ Редактировать ]
Жителю Торонто пришла посылка, которую он заказал восемь лет назад. Внутри лежало средство для укладки для волос.
Об этом сообщает издание Upi.
Канадский почтальон оставил на пороге дома Эллиота Беринштейна коробку от компании Well.ca. Посылка сильно озадачила молодого человека, поскольку он ничего не заказывал.
Потом мужчина вспомнил, как в 2012 году приобрел у компании тюбик средства для укладки волос, которое так и не пришло ему.
Пользоваться полученным средством канадец не стал, так как у продукта давно истек срок годности.
Представители канадской почты заверили, что будут расследовать данный случай.
Ранее мы писали о том, что женщина покусала мужчину в очереди за посылкой.
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