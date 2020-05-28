Жителю Торонто пришла посылка, которую он заказал восемь лет назад. Внутри лежало средство для укладки для волос.

Об этом сообщает издание Upi.

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Канадский почтальон оставил на пороге дома Эллиота Беринштейна коробку от компании Well.ca. Посылка сильно озадачила молодого человека, поскольку он ничего не заказывал.

Потом мужчина вспомнил, как в 2012 году приобрел у компании тюбик средства для укладки волос, которое так и не пришло ему.

Пользоваться полученным средством канадец не стал, так как у продукта давно истек срок годности.

Представители канадской почты заверили, что будут расследовать данный случай.

Ранее мы писали о том, что женщина покусала мужчину в очереди за посылкой.