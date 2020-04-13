Женщина покусала мужчину в очереди за посылкой [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, в Киеве женщина покусала мужчину в очереди на почте. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
Мужчина вместе с девушкой пришел на "Новую почту". Пока они стояли в ожидании, подбежала женщина в рваной одежде и без маски, а затем попыталась пройти вне очереди.
Женщина стала рядом с девушкой мужчины и пыталась ее отодвинуть, а когда тот предпринял попытку ее успокоить, она укусила его.
Вызвали копов, те с женщиной пообщались, заявление у мужчины взяли. Первую медпомощь толком оказать не смогли. Пострадавшему пришлось самому кататься на такси по Киеву в поисках больницы, которая бы смогла ему оказать медпомощь. В итоге рану обработали, выписали препараты.
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