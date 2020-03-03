Во вторник, 3 марта, работники киевской таможни изъяли из одной из посылок масонский ритуальный меч. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

"В третий раз за последнее время во время таможенного контроля международных отправлений киевские таможенники изымают мечи. В этот раз меч с рукоятью общей длинной 90,7 см, который был изъят во время проверки почтового отделения из США, экспертами определен как длинноклинковое холодное оружие колющего действия", – говорится в сообщении.

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В таможенной декларации этот меч отправитель назвал сувениром.

Холодное оружие, запрещенное к пересылке в международных почтовых отправлениях без разрешительных документов, изъяли.

По факту правонарушения был составлен протокол.

Отмечается, что изъятое оружие подобно масонским мечам, которые были распространены в США в 19-20 веках.

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