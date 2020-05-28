Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на бундестаг. В ФРГ заявили, что в связи с этим против России могут быть введены новые санкции. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Речь идет о кибератаке ФРГ пятилетней давности. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку. В ФРГ заявили, что виновником атаки был российский разведчик.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказа госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.

По словам Бергера, в связи с новыми доказательствами немецкое правительство может продвигать на уровне ЕС идею новых санкций против России. Об этом также проинформировали российского посла в ФРГ.

Ранее мы писали о том, что Зеленский и Меркель провели разговор.