Санкции против России: Меркель выступила с заявлением [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы. Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает "РБК-Украина",
По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.
Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям.
Ранее мы писали о том, что Зеленский и Меркель провели разговор.
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