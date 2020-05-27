Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы. Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает "РБК-Украина",

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям.

Ранее мы писали о том, что Зеленский и Меркель провели разговор.