Бессимптомное течение коронавируса COVID-19 может встречаться в 80% случаев, считают ученые из Университета Маккуори в Австралии. К таким выводам они пришли, наблюдая за пассажирами круизного лайнера, пережившими принудительную изоляцию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Thorax.

Лайнер, название которого не упоминается, в середине марта 2020 года отправился в 21-дневный круиз из Аргентины в Антарктику, повторяя маршрут исследователя Эрнеста Шеклтона в 1915-1917 годах. На борту находились 225 человек. Тех, кто в последние три недели посещал страны с высоким уровнем заражения COVID-19, на борт не пускали. У всех перед посадкой измерили температуру. На борту находилось множество точек для дезинфекции рук, особенно в столовой.

Несмотря на меры предосторожности, инфекция все же проникла на судно. На восьмой день был зарегистрирован первый пациент с коронавирусом. Команда сразу приняла меры по его изоляции и ввела карантин: пассажиры должны были оставаться в каютах, члены экипажа носили маски и взаимодействовали с пассажирами, лишь когда приносили им еду.

Аргентина отказалась пускать зараженное судно, и оно отправилось в Уругвай, куда прибыло на 13 день. В конечном итоге медицинская помощь в связи с дыхательной недостаточностью потребовалась восьми пассажирам и членам экипажа. На 20 день всех, кто был на борту, проверили на коронавирус. 59% тестов оказались положительными. При этом симптомы были лишь у 19% зараженных. У 81% инфекция протекала бессимптомно.

Более ранние наблюдения китайских ученых показали, что коронавирус протекает бессимптомно в 42% случаев. Теперь исследователи получили иные результаты. Они делают вывод, что бессимптомная передача COVID-19 может встречаться гораздо чаще, чем считалось, и статистика не отражает реальную ситуацию. Поэтому даже при отсутствии симптомов необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

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