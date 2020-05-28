Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 28 мая, в Украине зафиксировали 22 382 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.
За последние сутки зафиксировано +477 новых случаев коронавируса, +444 человек выздоровел, +1 летальный случай.
Всего в Украине зафиксировано 659 летальных исходов от коронавирусной болезни. 8 439 человек уже выздоровели.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
по теме
Когда ждать нулевую статистику по коронавирусу: в МОЗ дали ответ
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заяаление
Ослабление карантина: 7 областей не готовы к новому этапу
Некоторые области Украины до сих пор не готовы к переходу на второй уровень карантина
Третий этап отмены карантина: что ждет украинцев с 1 июня
С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Смертности от коронавируса: Ляшко сделал заявление
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление