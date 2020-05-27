Как при герпесе: ученые выяснили, как коронавирус влияет на зрение [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция может привести к ухудшению зрения, считают офтальмологи. У некоторых пациентов COVID-19 вызывает отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. Всемирная организация здравоохранения внесла поражения глаз в список частых симптомов, говорящих о заражении COVID-19, сообщает "Газета.Ru".
"На данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть "входными воротами" для коронавируса, и он может поражать их слизистую оболочку. Некоторые источники говорят о 5-7% случаях проявления коронавируса в виде коронавирусного конъюнктивита", - сообщила врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы России по охране здоровья Татьяна Шилова.
Слизистая глаза действительно является благоприятной средой для коронавируса, поскольку pH (мера кислотности, ред.) коронавируса совпадает с pH слезы. Поэтому если вирус попал в глаза, он в них задерживается, а они начинают практически "плавиться", как бывает, например, и при герпесе.
Недавнее исследование, проведенное в китайском Ухане, показало, что у местных пациентов с коронавирусом также начались проблемы со зрением, выражающиеся в отеках и выделениях из глаз.
"Эти симптомы - не просто внешние проявления, они могут серьезно повлиять на остроту зрения, и пострадавшим людям может быть даже рекомендовано отказаться от вождения транспортных средств", - заявил офтальмолог, профессор Оксфордского университета Роберт МакЛарен.
Медики солидарны в том, что COVID-19 целится в органы-мишени: если у кого-то слабые почки - "бьет" по почкам, если слабые сосуды - начинаются инсульты, если были проблемы с глазами, то в итоге инфекция выльется в глазную патологию.
Коронавирусная инфекция может выражаться в покраснении глаз, светобоязни, слезотечении и резях. К этому приводят поражение вирусом сетчатки, сосудистой оболочки, а также зрительного нерва. Кроме того, пациент может жаловаться на затуманивание зрения и различные пятна и искры перед глазами.
Самыми частыми офтальмологическими проявлениями COVID-19 являются конъюнктивит и блефарит (покраснение по краям век - ред.). Изменения при COVID-19 могут происходить и на глазном дне, однако пока их связь с коронавирусом научно не установлена.
Ученые обращают внимание, что негативное влияние на глаза оказывает не только сам коронавирус, но и некоторые препараты, которыми лечат данную инфекцию. В частности, противомалярийный гидроксихлорохин, испытания которого ВОЗ ранее приостановила из-за его токсичности.
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