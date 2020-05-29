Хакеру из Украины грозит 20 лет тюрьмы в США [ Редактировать ]
Прокуратура Бостона выдвинула обвинения украинскому гражданину Виталию Антоненко за ряд киберпреступлений в финансовой сфере. Об этом сообщило американское издание Forbes.
Следствие утверждает, что Антоненко вместе с сообщниками продавал в даркнете информацию о банковских картах, а полученные деньги "отмывал" через криптовалюту.
Полиция связывает Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло $94 млн. В момент ареста на обоих кошельках находилось более $140 тыс. в биткоинах.
По указанным обвинениям в соответствии с законодательством США Антоненко может получить до 20 годам лишения свободы и штраф до $500 тыс.
Антоненко был задержан американской полицией в марте 2019 года в Нью-Йорке после прилета из Украины.
Ранее хакеры опубликовали первую часть компромата на Дональда Трампа.
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