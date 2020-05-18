Хакерская группировка REvil выложила в открытый доступ 169 электронных писем, так или иначе связанных с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Forbes.

Злоумышленники утверждают, что эта переписка по большей части безобидна, но это лишь малая толика того, что имеется в их распоряжении. Хакеры, известные как Revil и Sodinokibi, требуют выкуп в размере $42 млн в криптовалюте. В противном случае обещают слить в Интернет "серьезный компромат" на американского президента.

"Следующий человек, которого мы опубликуем, - это Дональд Трамп. Идет предвыборная гонка, и мы вовремя нашли кучу грязного белья. Мистер Трамп, если вы хотите остаться президентом, поторопите ваших парней, иначе вы можете навсегда забыть об этом стремлении", - заявляют киберпреступники.

Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, накануне они опубликовали документы, связанные с популярной певицей Леди Гагой.

Несмотря на угрозу слива компромата, Дональд Трамп отказался платить вымогателям, а ФБР классифицировало их угрозы, как "терроризм". Сообщается, что хакерам удалось взломать сервера юридической фирмы в Нью-Йорке, откуда они и украли переписку и юридические документы касательно Дональда Трампа.

Сами преступники в своем заявлении утверждают, что каждую неделю будут публиковать в даркнете имена знаменитостей, на которых располагают компроматом. Им предложат купить порочащие их сведения, иначе они будут опубликованы в интернете.

Напомним, что суд обязал Белый дом обнародовать скандально известные письма Дональда Трампа о военной помощи Украине. А именно: указание президента Дональда Трампа о его прекращении.