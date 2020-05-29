В Доминиканской Республике родители поили детей кровью черепахи для борьбы с коронавирусом, которую им посоветовал шаман.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, маг Вуду считает, что кровь животного отгоняет инфекцию от организма, после чего вся семья получила отравление.

Отмечается, что всех членов семьи госпитализировали, а один ребенок умер. Состояние старшей сестры и родителей находиться на критичной отметке.

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