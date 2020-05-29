Лгала о бизнесе: Кайли Дженнер вычернули из списка миллиардеров [ Редактировать ]
Журнал Forbes сделал переоценку состояния американской модели Кайли Дженнер, снизив его размер с миллиарда долларов до 900 миллионов. Об этом сообщается на сайте издания.
Forbes утверждает, что семья Дженнер лгала о масштабе бизнеса и его успешности каждый год, начиная с 2016-го. По версии издания, бухгалтер семьи Дженнер предоставляла журналу налоговые декларации, которые были, "вполне вероятно", ложными.
По данным Forbes, состояние 22-летней красотки, которая в марте 2019-го была удостоена титула "самого молодого миллиардера в истории", составляет $900 млн. Из них $340 млн она получила от сделки с Coty по продаже своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Остальное - стоимость доли Дженнер в Kylie Cosmetics, которая сильно упала в цене из-за коронакризиса.
В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes-2020 Кайли Дженнер занимала 1990 место. На данный момент она "откатилась" на 2200 позицию в списке мировых богачей.
Ранее "Подробности" публиковали "горячие" снимки полуголой Кайли Дженнер в бикини. И рассказывали историю ее популярности и финансового успеха.
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