Известная американская модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер объявила, что начинает сама производить необходимый и дефицитный товар, а именно антисептики для рук. Об этом пишет newsyou.info.

"Под это будет отдана часть мощностей конгломерата Coty, который с недавних пор стал инвестором Kylie Cosmetics и Kylie Skin", - говорится в сообщении.

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Произведенные санитайзеры будут переданы многочисленным госпиталям Калифорнии.

"Мы искренне благодарим врачей, медсестер и всех специалистов в области здравоохранения, трудящихся в нашей стране и по всему миру. Вы боретесь за нас на передовой и спасаете жизни. От всего сердца говорим вам спасибо", - написала Крис Дженнер, мама Кайли в своем Instagram.

Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер передала на борьбу с коронавирусом миллион долларов.