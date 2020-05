Массовые беспорядки и столкновения с полицией, вызванные гибелью в Миннеаполисе афроамериканца после задержания его полицией, проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщает агентство Associated Press.

В самом Миннеаполисе, по данным СМИ, разграблено более 200 зданий, в городе введены режим чрезвычайного состояния и комендантский час. В город введена Национальная гвардия США.

Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.

В некоторых городах беспорядкам предшествовали мирные демонстрации с требованием справедливого расследования причин гибели афроамериканца и полицейского произвола. В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Точное количество задержанных или пострадавших неизвестно.

Поводом массовых беспорядков в Миннеаполисе, а затем и в других городах страны, стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией, после чего умер. Беспорядки стали крупнейшими в стране с 2016 года. Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

