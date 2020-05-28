Пекло в Міннеаполісі. Другий день це американське місто буквально палає. Там розгорілися протести після того, як від рук поліцейських загинув афроамериканець. Місцеві силовики по допомогу звернулися до нацгвардії. Усі подробиці - у наступному сюжеті.

Охоплені полум'ям будинки, барикади і пограбовані магазини.

На вулицях другий день поспіль тисячі людей. Усі сили поліція кинула на стримування протестів. Дехто, під прикриттям вуличних акцій відкрито грабує крамниці. Та більшість вимагають правосуддя. Приводом для народного гніву стало ось це відео. Поліція затримує темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд. Він нібито розплатився фальшивою "двадцяткою".

Чоловік благає відпустити, каже - "Я не можу дихати". Але коп давить коліном на шию. У поліції заявили: він чинив опір. Але на кадрах цього не видно. Так триває п'ять хвилин, доки не приїхала швидка, її викликали перехожі. За словами медиків, коли вони дісталися місця події, чоловік уже був непритомний. У лікарні Флойд помер. Реакція темношкірої спільноти і небайдужих містян була миттєвою. Спершу мирні акції.

За гасло останні слова Джорджа Флойда - "я не можу дихати". Та згодом на вулиці вийшли і представники расистських угруповань. Мітинги переросли в масові заворушення. Є один загиблий. Поліція відповідає сльозогінним газом і шумовими гранатами.

Джон Елдер, директор відділу зв'язків із громадськістю поліції Міннеаполіса:

Наші співробітники не діють жорстко, ми реагуємо обережно. Я вражений тим, як поліцейські себе стримують.

Чотирьох копів, які затримували Джорджа Флойда, звільнили. За справу взялося ФБР. Будуть розслідувати - чи справді афроамериканець чинив опір під час арешту. А мітингарі обіцяють не розходитися, поки поліцейських не кинуть до в'язниці за вбивство.

Для багатьох - це справа принципу. Бо за статистикою, темношкірих американців від рук поліції гине вдвічі більше, ніж білих.