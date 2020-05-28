Коронавирус убил 100 тысяч американцев [ Редактировать ]
Количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по заболеванию в реальном времени.
Всего с начала пандемии в США зарегистрировано 1,699 млн случаев заболевания.
Всего в мире от коронавируса умерли 355,6 тыс. человек. Помимо США, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Великобритании (37,5 ты.), Италии (33,1 тыс.), Франции (28,6 тыс.) и Испании (27,1 тыс.).
Ранее "Подробности" сообщали, что Черногория стала первой европейской страной, победившей коронавирус. В стране не фиксировали новых случаев заболевания более 20 дней.
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