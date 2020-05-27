Разумков выступает за пересмотр языкового закона [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нужно изменить. Об этом председатель парламента заявил в интервью изданию "Главком". Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.
"Думаю, да (закон о языке нужно менять - ред.). Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков...
...Да, я всю избирательную кампанию проговорил по-русски. И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал. Сейчас я чиновник, председатель Верховной Рады, и на работе общаюсь исключительно на украинском языке. На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек русском, я 100% перехожу на русский", - заявил спикер.
Разумков добавил, что любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать - объединит это украинское общество или нет.
По словам председателя Верховной Рады, соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, однако в повестке дня пленарных заседаний на ближайшие недели их нет. Что касается позиции народных депутатов фракции "Слуги народа", то она достаточно разнообразна.
"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - сказал Разумков.
Напомним, что 16 января 2020 года, в Украине вступила в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы.
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