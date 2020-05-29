Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах за 2019 год. С ней можно ознакомиться на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В прошлом году глава правительства получил более 3 млн 379 тысяч гривен зарплаты. Из них 2 млн 233 тысячи он заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. грн - в ООО "ДТЭК Востокэнерго", почти 230 тыс. грн - в Ивано-Франковской облгосадминистрации. Супруга премьер-министра Екатерина получила 25,1 тыс. грн в виде пенсии.

Денис Шмыгаль указал в декларации участок земли площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, жилой дом площадью 215,9 кв. м, земельный участок площадью 151 кв. м и гараж площадью 15,9 кв. м во Львове. Супруге премьер-министра принадлежит 25% земельного участка во Львове площадью 458 кв. м и нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области площадью 417,2 кв. м.

Передвигается семейство Шмыгаль на автомобиле Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска стоимостью 831,9 тыс. грн, записанном на Екатерину Шмыгаль.

Денис Шмыгаль задекларировал наличные средства на сумму $155 тыс., а его жена - $80 тыс. В банках премьер хранит более 86 тыс. грн. На счету его дочери - 6,1 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса члены Кабмина отказались от своих премий до конца года.