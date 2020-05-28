За 16 хвилин до старту. Запуск першої ракети SpaceX із людьми на борту відклали через погану погоду. Ракета Falcon 9 із космічною капсулою Crew Dragon мала доправити на Міжнародну космічну станцію двох астронавтів уперше за дев'ять років.

Запуск Crew Dragon має ознаменувати відновлення власних польотів американців у космос. Крім того, компанія Ілона Маска - перше приватне підприємство, що має намір відправляти людей у космос.

Зазначимо, що вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceХ обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів. Повторний старт Crew Dragon перенесли на суботу, о пів на одинадцяту вечора за київським часом.