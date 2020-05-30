Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, что позволит получить зарплаты и надбавки медикам, которые борются с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, ведь находятся в стадии ремонта. МОЗ будет контролировать этот вопрос.

Также, в пресс-службе заявили, что уже подписали контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.

Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено

Напомним, ранее мы писали что в Минздраве сделали заявление по поводу выплат медикам.