Зарплаты медикам: у Зеленского рассказали о новой системе надбавок [ Редактировать ]
Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, что позволит получить зарплаты и надбавки медикам, которые борются с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, ведь находятся в стадии ремонта. МОЗ будет контролировать этот вопрос.
Также, в пресс-службе заявили, что уже подписали контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.
Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено
Напомним, ранее мы писали что в Минздраве сделали заявление по поводу выплат медикам.
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