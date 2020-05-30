В Украине отменили обязательную обсервацию - МОЗ [ Редактировать ]
Кабмин смягчил карантинные ограничения для тренеров спортклубов старше 60 лет и лиц, прибывающих в Украину из-за границы и с оккупированных территорий для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНИАН
Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований
Министр Степанов добавил, что эта норма касается в том числе и участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Согласно постановлению правительства № 424 от 29 мая, внесено изменение в порядок проведения обязательной обсервации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы.
Напомним, ранее в Кабмине заявили о продолжении карантина, назвав истинную причину.
Читайте также, в центре оценивания качества образования рассказали, как будет проходить ВНО-2020.
по теме
Куда поехать отдохнуть украинцам и сколько это будет стоить?
Пандемия коронавируса, и объявленный в связи с ним карантин, изрядно испортили планы украинцев на это лето,
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
На Буковині і ще в десяти областях карантин не пом'якшать
Ще одне місто в Україні закрили на карантин
Організовані патрулі стежитимуть за дотриманням вимог карантину
Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад - Максим Степанов
У МОЗ анонсують черговий етап пом'якшення карантину - які послаблення готують для українців?
Авіаперельоти "для своїх": коли на європейські курорти повернуться українці?
Як виглядають подорожі в умовах пандемії коронавірусу і до якої авіареальності слід звикати українцям?