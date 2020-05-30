Кабмин смягчил карантинные ограничения для тренеров спортклубов старше 60 лет и лиц, прибывающих в Украину из-за границы и с оккупированных территорий для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНИАН

Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований

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Министр Степанов добавил, что эта норма касается в том числе и участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Согласно постановлению правительства № 424 от 29 мая, внесено изменение в порядок проведения обязательной обсервации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы.

Напомним, ранее в Кабмине заявили о продолжении карантина, назвав истинную причину.

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