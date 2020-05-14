Выплата тройной зарплаты медикам: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
В четверг, 14 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга заявил, что почти все области выплатили за март тройную заработную плату медикам, которые борются с коронавирусом.
Он добавил, что сегодня информация будет окончательная, чтобы можно было сказать, что все медики получили надбавку.
Ту информацию, которую Министерство здравоохранения сегодня получает от областей с подписью руководителей каждой области, мы видим, что почти все области, в соответствии с этими отчетами, выплатили заработную плату. И информация, которую они подают, говорит, что во всех заведениях в разрезе каждых медицинских работников, а их более 10 тыс., если память не изменяет, где-то 10 тыс. 79 медицинских работников, если брать в целом.
Ранее мы писали о том, что надбавки получили медики только в одной области.
по теме
Виплати медикам знаходяться на контролі у Президента і Уряду - МОЗ
На кінець тижня всі регіони мали доповісти МОЗ щодо невиплати 300-відсоткових надбавок медикам. Втім, дехто цього не зробив, а дехто надав недостовірну інформацію, - заявили у профільному міністерстві
Підвищені виплати мають отримати всі без виключення медики - Сергій Каплін
Голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін пропонує платити ці гроші й після завершення пандемії
Надбавки получили медики только в одной области
В понедельник, 11 мая, министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
Українські медики обурені результатами скандальної медреформи
Медики вкрай не задоволені другим етапом реформи - у Києві працівники лікарні швидкої допомоги вийшли на акцію, коли отримали урізану вдвічі зарплату
Медикам повысят зарплаты - Минздрав
В четверг, 30 апреля, глава Минздрава Максим Степанов сделал заявление