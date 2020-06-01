Новая вспышка коронавируса: в Киеве монастырь закрыли на карантин [ Редактировать ]
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре. Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Монастырь закрыли на карантин.
По его словам, за последние 24 часа больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23 больных.
Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц.
По его словам, за минувшие сутки заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Кличко добавил, что монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.
Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля.
Ранее мы писали о том, что у премьер-министра Армении подтвердили коронавирус.
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