У премьер-министра Армении подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает ВВС.
В видеоролике, размещенном в соцсети, Пашинян объясняет, что, хотя у него не было никаких симптомов, он решил пройти тестирование, поскольку планировал посетить воинские части.
Премьер-министр Армении уточнил, что, кроме него, заразилась также вся его семья. Они все переносят болезнь без симптомов и с нормальной температурой.
"Сейчас мы все самоизолировались, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил глава армянского правительства.
Пашинян предположил, что скорее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний.
"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - рассказал премьер.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Армении на данный момент зарегистрировано 9282 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что в мире зафиксированы новые вспышки COVID-19.
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