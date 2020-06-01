Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает ВВС.

В видеоролике, размещенном в соцсети, Пашинян объясняет, что, хотя у него не было никаких симптомов, он решил пройти тестирование, поскольку планировал посетить воинские части.

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Премьер-министр Армении уточнил, что, кроме него, заразилась также вся его семья. Они все переносят болезнь без симптомов и с нормальной температурой.

"Сейчас мы все самоизолировались, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил глава армянского правительства.

Пашинян предположил, что скорее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний.

"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - рассказал премьер.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Армении на данный момент зарегистрировано 9282 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что в мире зафиксированы новые вспышки COVID-19.