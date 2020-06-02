Сам мер під час брифінгу про затримання доньки не згадав

Дочку мера Нью-Йорка Білла де Блазіо заарештували під час мітингу у центрі міста. Дівчину взяли під варту за участь у незаконному зібранні. Вона, на вимогу правоохоронців, відмовилася покинути вулицю на Мангеттені, де й проводили акцію.

Сам мер під час брифінгу про затримання доньки не згадав. Утім, закликав протестувальників розходитися по домівках.

Піннекл Гарсія, протестувальник: