Дочку мера Нью-Йорка заарештували на мітингу [ Редактировать ]
Дочку мера Нью-Йорка Білла де Блазіо заарештували під час мітингу у центрі міста. Дівчину взяли під варту за участь у незаконному зібранні. Вона, на вимогу правоохоронців, відмовилася покинути вулицю на Мангеттені, де й проводили акцію.
Сам мер під час брифінгу про затримання доньки не згадав. Утім, закликав протестувальників розходитися по домівках.
Піннекл Гарсія, протестувальник:
Я тут через Джорджа Флойда. Те, що сталося, просто неприйнятне. Ми повинні точно знати, що такого більше не відбудеться. Поліцейські мають за це відповідати. І тепер вони знову повинні заробити в громадян повагу. Бо афроамериканці теж потребують шанобливого ставлення. Так має бути, тому ми - протестуємо.
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