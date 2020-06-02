"Электронный" проезд: в Киеве запустят новый билет [ Редактировать ]
Министерство инфраструктуры запустит в Киеве единый билет для проезда в железнодорожном транспорте и метро.
Об этом написал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По информации, электронный билет для ж/д и метрополитена будет запущен в скором времени.
"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - отметил Криклий.
Читайте еще, в Украине появиться электронный билет на все виды транспорта. Он также будет включать и авиаперевозки.
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