Единый электронный билет на все виды транспорта, включая воздушный появиться в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По их словам, Мининфрастуктуры и "Отраслевый центр цифровизации и кибербезобасности" работают над созданием SmartTicket.

"Ми хочемо максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину й використовуємо всі можливості «безпечної готівки». Оплата послуг он-лайн через платіжну систему нашого партнера VISA стане більш вигідною, ніж готівкова, як для перевізників так і для пасажирів", - отмечается в сообщении.

Известно, что такой электронный проездной будет действителен для путешествий на городском, железнодорожном, а также авиатранспорте.

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