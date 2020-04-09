Один билет на весь транспорт: в Украине появится новый проездной [ Редактировать ]
Единый электронный билет на все виды транспорта, включая воздушный появиться в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
По их словам, Мининфрастуктуры и "Отраслевый центр цифровизации и кибербезобасности" работают над созданием SmartTicket.
"Ми хочемо максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину й використовуємо всі можливості «безпечної готівки». Оплата послуг он-лайн через платіжну систему нашого партнера VISA стане більш вигідною, ніж готівкова, як для перевізників так і для пасажирів", - отмечается в сообщении.
Известно, что такой электронный проездной будет действителен для путешествий на городском, железнодорожном, а также авиатранспорте.
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