Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая нелегально производила и переправляла контрабандой крупные партии сигарет в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что "коммерсанты" нелегально выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Готовое сырье переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях подпольно производили сигареты под видом известных мировых брендов. Одна из таких линий была обустроена на легальном табачном производстве, другая действовала незаконно.

По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали до 15 000 пачек сигарет. Потом их перевозили в Закарпатье, где складировали для дальнейшей транспортировки в Европу.

Во время одновременных обысков в четырех областях правоохранители обнаружили и конфисковали более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

Как сообщалось ранее, до 2025 года сигареты в Украине подорожают до 100 гривен. С 1 января 2020 года табачные изделия стали дороже на 20%.