В Украине подорожали сигареты [ Редактировать ]
В Украине с 1 января существенно подорожали сигареты. Так, за пачку табачных изделий придется платить на 20% больше, сообщает "Информатор".
В среднем 20 сигарет обойдутся в 45 гривен, а такое же количество стиков для IQOS и glo - в 65.
Повышение акцизной ставки на табачные изделия связано с тем, что ее решили приравнять к нормам ЕС, где она составляет 90 евро за 1000 сигарет.
Так, согласно предварительным прогнозам экспертов, к 2025 году одна пачка сигарет будет стоить не менее 90 гривен, а разница в цене между обычными сигаретами и стиками составит около 150 гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине отказались от шампанского и коньяка.
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