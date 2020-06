Американский боксер Флойд Мейвезер признан лучшим боксером в истории. Об этом пишет ua-football.com.

"В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлоса Монзона и Мухаммеда Али", - говорится в сообшении.

Примечательно, что помимо Пакьяо в топ-10 не оказалось ни одного действующего боксера.

Среди украинцев лучший рейтинговый баланс на BoxRec - у бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко. В топ-10 также входит и действующий мэр Киева Виталий Кличко.

According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time

1. Floyd Mayweather

2. Manny Pacquiao

3. Carlos Monzon

4. Muhammad Ali

5. Sugar Ray Robinson

6. Bernard Hopkins

7. Joe Louis

8. Archie Moore

9. Oscar De La Hoya

10. Julio Ceasar Chavez