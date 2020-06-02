Кто стал лучшим боксером в истории: опубликован рейтинг [ Редактировать ]
Американский боксер Флойд Мейвезер признан лучшим боксером в истории. Об этом пишет ua-football.com.
"В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлоса Монзона и Мухаммеда Али", - говорится в сообшении.
Примечательно, что помимо Пакьяо в топ-10 не оказалось ни одного действующего боксера.
Среди украинцев лучший рейтинговый баланс на BoxRec - у бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко. В топ-10 также входит и действующий мэр Киева Виталий Кличко.
According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time— Legit.ng (@legitngnews) June 2, 2020
🥊🤔
1. Floyd Mayweather
2. Manny Pacquiao
3. Carlos Monzon
4. Muhammad Ali
5. Sugar Ray Robinson
6. Bernard Hopkins
7. Joe Louis
8. Archie Moore
9. Oscar De La Hoya
10. Julio Ceasar Chavezhttps://t.co/niApAatBDo
Флойд Мейвезер-младший - непобежденный американский боксер-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Бронзовый призер олимпийских игр. Чемпион мира во 2-й полулегкой, легкой, 1-й полусредней, полусредней, 1-й средней. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring.
Ранее сообщалось, что бой Ломаченко с Лопесом не состоится.
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