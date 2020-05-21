Во время прямого эфира филиппинского телевидения домашние любимцы журналистки Дорис Бигорнии начали драться.

Об этом пишет Independent.

По информации, коты начали выяснять отношения на видео, которое облетело весь интернет и прославило их хозяйку.

Отмечается, что животные, в результате, помирились после окончания поединка.

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