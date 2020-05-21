Лохматые "боксеры" устроили драку в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Фото: коты/ ILike pet
Во время прямого эфира филиппинского телевидения домашние любимцы журналистки Дорис Бигорнии начали драться.
Об этом пишет Independent.
По информации, коты начали выяснять отношения на видео, которое облетело весь интернет и прославило их хозяйку.
Отмечается, что животные, в результате, помирились после окончания поединка.
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