Известный украинский боксер поддержал протесты в США [ Редактировать ]
Владимир Кличко, который в прошлом был чемпионом мира по боксу записал видеообращение, в котором высказался против дискриминации.
Об этом Владимир Кличко написал на своей странице в Twitter.
По его словам, в мире недопустимы любые виды дискриминаций. Также он назвал себя Джорджем Флойдом.
"Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация - это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям. Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я - Джордж Флойд", - отметил Кличко.
Кроме того, боксер добавил, что мир полон и иных проблем, таких как пандемия, глобальное потепление и другие мировые бедствия.
#georgefloyd #humanrace #staysafe #protestresponsibly #sports #olympics #diversity #antiracism #weallareone pic.twitter.com/ml40ONTc5L— Klitschko (@Klitschko) May 31, 2020
Ранее мы писали, что во время массовых беспорядков на акциях протеста в США баскетболист избил мужчину.
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Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.
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