Владимир Кличко, который в прошлом был чемпионом мира по боксу записал видеообращение, в котором высказался против дискриминации.

Об этом Владимир Кличко написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в мире недопустимы любые виды дискриминаций. Также он назвал себя Джорджем Флойдом.

"Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация - это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям. Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я - Джордж Флойд", - отметил Кличко.

Читайте также Беспорядки в США: полиция провела массовые задержания

Кроме того, боксер добавил, что мир полон и иных проблем, таких как пандемия, глобальное потепление и другие мировые бедствия.

Ранее мы писали, что во время массовых беспорядков на акциях протеста в США баскетболист избил мужчину.