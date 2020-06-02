Підписи за відставку Арсена Авакова сьогодні збирали у Верховній Раді. А ще завзято критикували дії та рішення уряду. Що саме закидають депутати міністрам? І чи встигли самі народні обранці попрацювати та ухвалити бодай щось? Про парламентський трудодень - Катерина Лисенко.

Депутатам набридла одноманітність. Тільки-но призначили новий уряд, як знову хочуть міняти міністрів. І по черзі вимагають відставок.

Інна Совсун народний депутат, "Голос":

Міністр внутрішніх справ за останні шість років мав час аби зробити ті зміни в поліції, яких вимагає суспільство, але цих змін не відбувається, фасадна реформа патрульної поліції не зламала системи, саме тому трапились Кагарлик і Бровари, і саме тому партія голос вимагає відставки Авакова.

І навіть "слуги народу" в цьому питанні чомусь солідарні.

Євгеній Шевченко, народний депутат, "Слуга народу":

Я в першу чергу, хочу звернутись до своїх колег із фракції "Слуга народу" і запитати - у нашому залі є люди сильні, як кажуть в народі - з яйцями, чи ми будем далі дивитись, як гаспадін Аваков продовжує розрушати нашу країну.

Після міністра внутрішніх справ, доза критики летить у міністра охорони здоров'я. А далі і в керівництво уряду.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська Cолідарність":

А сумнозвісна програма дій уряду, а брехня про 500 тисяч нових робочих місць, всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського - лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Попри те, що ми повертаємо уряду програму з припискою "марення божевільного" - ми доручили цьому уряду без будь-якого контролю підписати договір з МВФ, цей документ зобов'язує нас продовжувати убивчу реформу Супрун, дорогу комуналку, закриття шкіл, .20.50 я пропоную вимагати від уряду, перш ніж підписувати будь-які документи з МВФ отримати на це схвалення Верховної Ради.

Та в Кабміну нині завдання схвалити свою програму дій. За неї має голосувати парламент, і тим самим дати уряду річний імунітет. Хоча Гончарука це не врятувало.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В програмі дій уряду цифри є тільки у вигляді номерів аркушів.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Питанню безпеки присвячено 5 рядків, охороні здоров'я 6 рядків, з економікою попрацювали - там десь 10 рядків, тому цей документ точно не можна назвати стратегічним.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это просто набор тезисов, каких-то деклараций пустых, не прикрепленных делами, а на самом деле, ситуация архисложная, потому что первое - обманули врачей. Правительство заплатило только за март эту увеличенную плату. Обманули с доступными кредитами, потому что предприятия могут получить кредит только под 18% годовых. Мы поняли, что у нас правителсьтва нет, что нет центральной власти, местную власть загнали в угол, обрезав все субвенции и местные бюджеты.

"Слуги народу" навпаки налаштовані оптимістично. І навіть планують призначити ще одного міністра культури. Делегують ці повноваження Олександру Ткаченку.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Я розумію, що це напевно, не найкраща кандидатура, можливо могли б бути кращі, але це колега, і вважаю за потрібне підтримати його.

За уряд нардепи обіцяють узятися у четвер. А сьогодні буденні законопроєкти. Серед них - посилення соцгарантій дітям-сиротам. Документ ухвалили в цілому.

Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":

Розмір допомоги буде підвищуватись, для дітей з інвалідністю до 6 років буде збільшено на 2668 грн, зараз вони отримують 3558, після прийняття закону - 6226, для дітей до 6 років, якщо нема інвалідності збільшення з 3558 до 4447.

Ще один важливий документ, який підтримала вся зала, стосується інвентаризації лісового господарства.

Андрій Пузійчук, народний депутат, "Батьківщина":

На сьогоднішній день не проводиться ніяка робота по інвентаризації лісів, ніхто не знає реальної площі пожеж.

А ще обранці ухвалили законопроєкт, який стосується фармгалузі. Наприклад, перешкод для ввезення субстанцій, потрібних для виготовлення ліків, стане менше.