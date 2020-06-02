Карантин в Україні пом'якшили: відкрили дитсадочки та пустили поїзди [ Редактировать ]
В Україні відновили залізничне сполучення. Це вже третій етап пом'якшення карантину. Окрім того, що вже курсують поїзди та автобуси, діти пішли в садочки. Що ще запрацювало? І як саме? Усі подробиці карантинних послаблень - в Ірини Баглай.
Після двох з лишком місяців суворого карантину їхати вже не терпиться і пасажирам, і машиністам. Хоча під час ізоляції, каже Сергій, без роботи не сидів.
Сергій, машиніст:
С 18 марта. Мы возили железнодорожников спецпоезда, и медиков.
Подорожани не стримують радості. На вокзал приїхали у всеозброєнні.
Антисептик у нас, влажные салфетки, перчатки - все что надо. И главное - без температуры.
Проскочити у потяг, маючи гарячку, не вдасться. Температуру міряють і на вході, і під час посадки.
Сідаємо по красну полосу, документи ваші, температуру.
Іван Юрик, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця":
Якщо підвищена температура у людини - вона не допускається до вагону, якщо деякі пасажири не будуть цього розуміти - у нас будуть працювати наряди поліції для того, щоб був порядок, квитки будуть повертатися заздалегідь, просимо йти на посадку.
На рельси поставили третину рухомого складу - першими поїхали приміські електрички, інтерсіті та поїзди далекого сполучення. Подорожувати тепер комфортно - у напівпорожніх вагонах.
Дистанції теж треба дотримуватися - тому в купе будете їхати вдвох. Сім'ям готові іти назустріч - варто звернутися до провідника. Щоправда ціна на квитки дещо підскочила. Різниця у сто-двісті гривень пов'язана із заміною рухомого складу.
Хто на рельси, а хто на бігову доріжку. Першого дня літа - у спортзали нарешті повертаються прихильники здорового способу життя. І хоча більшість спортклубів тримали зв'язок зі своїми клієнтами і проводили онлайн-тренування, вони не можуть зрівнятися із фізичними навантаженнями вживу.
Світлана, клієнтка спортклубу:
Я на дозапасах физических пережила эти два месяца, хотя это очень тяжело, но я с большим желанием возвращаюсь. Желание тренироваться побороло все страхи.
Усі заходи безпеки в спортклубах ті ж самі, що й на вокзалі: маска, температурний скринінг, рукавички, знезаражування. Єдине місце, де можна зняти маску сама зала. Але там контроль кількості людей, щоб на одного відвідувача припадало 10 квадратний метрів.
Маргарита Годун, віцепрезидент групи компанії спортклубів:
Дезінфекція передбачає кожні дві години повністю все приміщення. Все обладнання розміщені санітайзери вимірюється температура як співробітників так і відвідувачів.
І сьогодні ж у столиці батьки нарешті відвели дітей у дитсадочки. Щоправда там вимоги ще суворіші. Ніяких іграшок, килимів і рушників. Регулярна дезінфекція та перевірка температури.
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