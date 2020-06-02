Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских ВУЗов, чтобы обсудить вопросы высшего образования, расширение финансовой автономии университетов, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что в Украине учатся более миллиона студентов, и большая их часть не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился глава государства к участникам встречи.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что Верховная Рада внесла изменения в систему финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества. Теперь в контрактах с ректорами появятся показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы - это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия", - отметил Сергей Бабак.

Руководители ВУЗов акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов и развития сети общежитий.

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