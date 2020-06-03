Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона - переживём [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность борьбы с контрабандой, которая 2-3 года будет "штормить" страну. Об этом глава государства заявил в среду, 3 июня, на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает "Интерфакс-Украина".
Рассуждая о борьбе с контрабандой, в качестве примера президент привел ситуацию с Закарпатской областью.
"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили "обычных нормальных" украинцев, которые сказали, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут".
Чтобы "продавить" нового главу области, контрабандисты пытались перекрыть автомобилями границу.
"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом - контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска - на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?", - рассказал президент.
По словам Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.
"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - заявил президент.
Как сообщали ранее "Подробности", на Закарпатье маршрутчики бунтовали против пограничников. В конце мая сотни водителей перекрыли движение на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
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