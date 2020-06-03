Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Этот орган должен принять окончательное решение по программе. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 млрд долларов, который поступит в государственный бюджет.

Стандартные условия финансирования МВФ обычно предполагают выделение средств для Нацбанка на пополнение международных резервов. Однако в кризисные периоды фонд выделяет Украине деньги для бюджетных расходов. Так было в кризисы 2008-2009 годов, а также 2014-2015 годов.

Ранее Еврокомиссия одобрила транш на 500 млн евро Украине.