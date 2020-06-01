Международный валютный фонд отказал Украине в трехлетней программе из-за экономического кризиса и пандемии.Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает "РБК-Украина".

Украина выполнила все необходимые обязательства и причиной изменения программы МВФ является то, что там не открывают сейчас программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования, - ред.) ни для кого.

Основной аргумент: МВФ говорит, что мы - в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF - трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была достаточно неожиданная история.

По словам Марченко, основная причина - пандемия. Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за COVID-19.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.