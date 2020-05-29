Еврокомиссия одобрила транш на 500 млн евро Украине [ Редактировать ]
Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.
Сообщается, что с этим траншем ЕС в общей сложности предоставил Украине в виде займов 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС. Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.
"В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - добавил он.
Кредит предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.
Ранее мы писали, когда Украина откажется от кредитов МВФ.
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