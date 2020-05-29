Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что с этим траншем ЕС в общей сложности предоставил Украине в виде займов 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС. Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.

"В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - добавил он.

Кредит предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

Ранее мы писали, когда Украина откажется от кредитов МВФ.