Справа Джорджа Флойда: поліцейським висунули звинувачення [ Редактировать ]
Ще трьом поліцейським висунули звинувачення у справі Джорджа Флойда. Правоохоронців, які брали участь у затриманні афроамериканця обвинувачують у співучасті та підбурюванні до вбивства.
Офіцера Дерека Човіна, який притис коліном шию Флойда - заарештували раніше. Повторний розтин встановив, що 46-річний чоловік помер від задушення. Усім підозрюваним загрожує до 40 років ув'язнення.
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