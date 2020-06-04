Ще трьом поліцейським висунули звинувачення у справі Джорджа Флойда. Правоохоронців, які брали участь у затриманні афроамериканця обвинувачують у співучасті та підбурюванні до вбивства.

Офіцера Дерека Човіна, який притис коліном шию Флойда - заарештували раніше. Повторний розтин встановив, що 46-річний чоловік помер від задушення. Усім підозрюваним загрожує до 40 років ув'язнення.