Коллектив Международного аэропорта "Киев" в ответ на флешмоб главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили записал видеообращение, в котором попросил о помощи.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

В частности, в обращении говорится, что за время карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и процентов по кредитам.

"Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", - говорится в обращении.

Ранее мы писали, что Саакашвили "сорвался" во время разговора с бизнесменами.