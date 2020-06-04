Аэропорт "Киев" попросил помощи у Саакашвили [ Редактировать ]
Коллектив Международного аэропорта "Киев" в ответ на флешмоб главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили записал видеообращение, в котором попросил о помощи.
Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.
В частности, в обращении говорится, что за время карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и процентов по кредитам.
"Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", - говорится в обращении.
Ранее мы писали, что Саакашвили "сорвался" во время разговора с бизнесменами.
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