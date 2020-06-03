Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время видеоконференции с представителями бизнеса вышел из себя и послал "к черту" тех, кто потребовал от него быстрых результатов на новой должности. Мероприятие транслировалось на YouTube.

Гнев экс-губернатора Одесской области вызвал вопрос одного из участников онлайн-встречи о том, когда будут конкретные результаты его деятельности в сфере реформ. Саакашвили вспылил и резко ответил, что ему надоели подобные упреки, и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране.

"А когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", - сказал Саакашвили.

И предложил предпринимателям самим "шевелить руками".

Как сообщали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результатов работы от Саакашвили "ожидает не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть".