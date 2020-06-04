Компания Lego перестала рекламировать наборы конструкторов, в которых присутствуют полицейские.

Об этом сообщает The Toybook.

По информации, 30 наборов больше не будут подвержены рекламному продвижению. Среди них: полицейский участок Lego City, пожарная часть, автомобили и командный центр.

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Отмечается, что таким образом компания поддержала акцию #BlackOutTuesday, которую запустили после убийства правоохранителями афроамериканца Джорджа Флойда.

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