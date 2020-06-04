Верховная Рада ввела "натовские" воинские звания [ Редактировать ]
В Украине появятся новые звания высшего офицерского состава ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
По информации, теперь на территории Украины введены такие звания:
- Бригадный генерал;
- Командор-адмирал;
- Генерал (заменит существующего генерал-полковника).
Законом внесены изменения и дополнения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, Строевого устава Вооруженных Сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которыми установлены новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада назначила нового главу Минобороны. Им стал генерал-лейтенант в отставке.
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