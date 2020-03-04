Верховная Рада назначила нового главу Минобороны [ Редактировать ]
Верховная Рада утвердила на должность главы Минобороны генерала-лейтенанта Вооруженных сил Украины в отставке Андрея Тарана. Голосование состоялось в среду, 4 марта.
Андрей Таран возглавит министерство вместо Андрея Загороднюка, который был главой ведомства в правительстве Алексея Гончарука.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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