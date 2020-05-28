В ВСУ новая вспышка коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 28 мая, в Вооруженных силах Украины зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Так, за минувшие сутки выявлено еще 11 заболевших.
По состоянию на 7:00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеет 64 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных случаев - три.
Из 11 заболевших в медучреждениях находятся четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - двое военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - один сотрудник ВСУ и Сарницкая ЦРБ - один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Еще семь военнослужащих (Киевская область - пять человек, Житомирская область и область - по одному) лечатся дома. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.
Всего на изоляции находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 45 человек.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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